Мирзиёев: Сотрудничество с Азербайджаном и Казахстаном укрепляет энергетические связи с Европой

Многостороннее соглашение, подписанное между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном в рамках COP29, создаcт условия для экспорта "зеленой" энергии в Европу.

Многостороннее соглашение, подписанное между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном в рамках COP29, создаcт условия для экспорта "зеленой" энергии в Европу.

Как передает Report, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, выступая на Неделе устойчивого развития в Абу-Даби.

"Мы сделали первые шаги для возрождения Великого шелкового пути посредством энергетической взаимосвязанности. Недавно подписанное с нашими партнерами из Казахстана и Азербайджана многостороннее соглашение в рамках СОР29 даст возможность экспортировать "зеленую" энергию в Европу", - сказал он.

По словам Мирзиёева, растущий с каждым годом авторитет Недели устойчивого развития в Абу-Даби свидетельствует о том, что Эмираты становятся одним из центров международного диалога по вопросам ускоренного развития, инноваций, зеленой экономики и региональной взаимосвязанности.

"Ярким подтверждением также является плодотворное и успешное проведение в этой прекрасной стране Всемирного климатического саммита COP28", - сказал он.