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Министр: Узбекистан c 2030 года сможет отправлять в Европу электроэнергию через Азербайджан

Министр: Узбекистан c 2030 года сможет отправлять в Европу электроэнергию через Азербайджан Узбекистан сможет экспортировать с 2030 года излишки своей электроэнергии в Европу в случае успешной реализации совместного трехстороннего казахстанско-узбекско-азербайджанского проекта по прокладке глубоководного кабеля по дну Каспия.
Энергетика
6 августа 2024 г. 17:27
Министр: Узбекистан c 2030 года сможет отправлять в Европу электроэнергию через Азербайджан

С 2030 года Узбекистан сможет экспортировать излишки своей электроэнергии в Европу в случае успешной реализации совместного трехстороннего казахстанско-узбекско-азербайджанского проекта по прокладке кабеля по дну Каспия.

Об этом корреспонденту Report в кулуарах первой встречи министров энергетики Центральной Азии в Астане заявил глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

"До конца этого года доведем общую мощность энергии, получаемую от ВИЭ, до уровня более 4 ГВт. К 2030 году этот показатель будет более 20 ГВт, из которых от двух до пяти ГВт будут идти на экспорт в Европу",- сказал Ж.Мирзамахмудов.

По его словам, точный объем экспорта будет зависеть от мощности системы передачи электроэнергии и потребностей европейских покупателей.

Министр пояснил, что электроэнергия из Узбекистана будет идти через Казахстан по Общей энергосистеме Центральной Азии, далее по дну Каспия в Азербайджан, оттуда - в Грузию и далее по кабелю по дну Черного моря в Румынию, Венгрию и Болгарию.

В соответствии со стратегией развития Узбекистана суммарные мощности генерации к 2030 году будут увеличены в 2,4 раза – до 44,9 ГВт. При этом доля возобновляемых источников энергии будет доведена до 40%, и для этого будут реализованы проекты солнечной и ветряной генерации суммарной мощностью 18,8 ГВт (8,6 ГВт - солнечных, 10,2 ГВт - ветряных).

Напомним, что 1 мая в рамках Ташкентского инвестиционного форума Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем для поставок "зеленой" электроэнергии в Европу.

Кульпаш Конырова

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Özbəkistan 2030-cu ildən etibarən artıq qalan elektrik enerjisini Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ixrac edə biləcək"
Версия на английском языке Uzbekistan may export surplus electricity to Europe via Azerbaijan from 2030

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