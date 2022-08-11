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Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов.
Энергетика
11 августа 2022 г. 13:39
Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным организации, в июле мировые поставки нефти достигли 100,5 млн б/с. Это максимальный показатель с января 2020 года.

"Мировая добыча выросла на 1,4 млн б/с, до 100,5 млн б/с, после завершения запланированных ремонтных работ в Северном море, Канаде и Казахстане, а Саудовская Аравия увеличила объем добычи в соответствии с увеличением ОПЕК+. Поставки из России также незначительно увеличились", - сообщается в отчете.

МЭА ожидает, что в 2022 году мировые поставки нефти в среднем будут составлять 100 млн б/с.

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Версия на английском языке Global oil supplies hit post-pandemic high in July
Версия на азербайджанском языке Dünyada neft tədarükü iyul ayında postpandemiya dövrünün maksimumuna çatıb

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