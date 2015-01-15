Мировые нефтяные гиганты отказываются от миллиардных проектов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Крупнейшие мировые энергоконцерны один за другим объявляют о значительном урезании расходов в связи со снижением цен на нефть, пишет Financial Times.

В среду, 14 января, Royal Dutch Shell и Qatar Petroleum объявили об отказе от планов по строительству крупнейшего нефтехимического завода "Аль-Караана" в Катаре стоимостью 6,5 млрд. долларов. Royal Dutch Shell объяснила отказ "текущей экономической ситуацией в энергетической промышленности".

В этот же день британская компания Premier Oil сообщила, что повременит с решением по нефтедобывающим проектам Sea Lion на Фолклендских островах и Bream у берегов Норвегии — до тех пор, пока цены на нефть не установятся на уровне выше 50 долларов/баррель. Premier Oil также понизила оплату труда подрядчиков и других внештатных работников, занятых в проектах в Северном море и Юго-Восточной Азии. Чтобы урезать расходы, компания также пытается пересмотреть существующие контракты с поставщиками.

Кроме того, пишет FT, норвежский нефтегазовый гигант Statoil отказался от трех лицензий на разведку нефти на западном побережье Гренландии.

Канадская Canadian Natural Resources, работающая на западе Канады, в Северном море и на шельфе Западной Африки, накануне урезала объем планируемых капиталовложений в 2015 году с 8,6 млрд. долларов до 6,19 млрд. долларов, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.