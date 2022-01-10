Мировые цены на нефть выросли на опасениях по поставкам из Казахстана

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на фоне сохраняющихся опасений перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане.

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на фоне сохраняющихся опасений перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22%, до 81,93 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,24%, до 79,09 доллара.

На прошлой неделе нефтедобывающая компания Tengizchevroil сообщила о продолжении деятельности в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.

Цены на нефть растут после того, как Казахстан ограничил добычу на фоне внутренних беспорядков и протестов.

Также в пятницу были опубликованы данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о числе действующих буровых установок в США. За предыдущую неделю их число выросло на 1 установку, до 481 агрегата.