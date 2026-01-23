Мировые цены на нефть выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть в пятницу утром выросли, рынки опасаются сокращения поставок сырья на фоне возможного обострения отношений между США и Ираном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до $64,47 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до $59,76.

Рынки оценивают сообщение президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай".