Мировые цены на нефть выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке
Энергетика
- 23 января, 2026
- 10:38
Цены на нефть в пятницу утром выросли, рынки опасаются сокращения поставок сырья на фоне возможного обострения отношений между США и Ираном.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до $64,47 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до $59,76.
Рынки оценивают сообщение президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай".
