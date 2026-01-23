Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 10:38
    Мировые цены на нефть выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Цены на нефть в пятницу утром выросли, рынки опасаются сокращения поставок сырья на фоне возможного обострения отношений между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до $64,47 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до $59,76.

    Рынки оценивают сообщение президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай".

