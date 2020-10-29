Мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к снижению

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE после утреннего роста перешла опустилась на 1,69% - до 38,97 долларов США за баррель впервые с 2 октября 2020 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:55 (по бакинскому времени).

К 13:09 (по бакинскому времени) нефть Brent торговалась на уровне 38,77 долларов США за баррель (-2,19%).

В то же время нефть марки WTI находилась на отметке в 36,83 долларов США за баррель, что на 2,36% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос", – говорится в обзоре AxiCorp.

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты. "Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели", – цитирует обзор AxiCorp Dow Jones.

Отметим, что стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 (по бакинскому времени) в четверг составляла 39,16 долларов США за баррель, что на 0,04 доллара США (0,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,08 доллара США (5,1%), до минимума с 12 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла 37,49 долларов США за баррель, что на 0,1 доллара США (0,27%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на 2,18 долларов США (5,5%).

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей – максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) – до 11,1 млн б/с. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов – на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.