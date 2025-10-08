Мировые цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть выросли в среду утром, участники рынка оценивают объем предложения на рынке черного золота.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,78% - до $65,96 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до $62,26.

По мнению аналитиков, рост цен на нефть может ограничивать увеличение предложения на рынке черного золота. Участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США.

Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 3 октября увеличились на 2,78 млн баррелей. Позднее сегодня также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. Аналитики прогнозируют, что за эту неделю запасы в США выросли на 2,25 млн баррелей, до 418,75 млн баррелей.