Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Мировые цены на нефть возобновили рост

    Энергетика
    • 08 октября, 2025
    • 09:06
    Мировые цены на нефть возобновили рост

    Мировые цены на нефть выросли в среду утром, участники рынка оценивают объем предложения на рынке черного золота.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,78% - до $65,96 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до $62,26.

    По мнению аналитиков, рост цен на нефть может ограничивать увеличение предложения на рынке черного золота. Участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США.

    Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 3 октября увеличились на 2,78 млн баррелей. Позднее сегодня также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. Аналитики прогнозируют, что за эту неделю запасы в США выросли на 2,25 млн баррелей, до 418,75 млн баррелей.

    Brent WTI фьючерсы стоимость нефти

    Последние новости

    09:28

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)

    Финансы
    09:28

    В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

    Происшествия
    09:26

    В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека

    Происшествия
    09:24

    EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:22

    ЧE: Сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу

    Индивидуальные
    09:17

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:11

    Цена на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    09:06

    Мировые цены на нефть возобновили рост

    Энергетика
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей