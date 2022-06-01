Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста, рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса и поставок.

Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста, рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса и поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,53%, до 117,37 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 116,39 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и поставок сырья. Днем ранее нефть подешевела на сообщении газеты Wall Street Journal о том, что некоторые члены ОПЕК+ изучают идею приостановки участия России в альянсе, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность компаний РФ добывать больше нефти. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет завтра, 2 июня.

Но в первый день лета нефть снова дорожает, поскольку рынки продолжают оценивать решение ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ. При этом влияние такого решения на мировой рынок неоднозначно.

Инвесторы также ждут недельную статистику запасов нефти в США, которая будет опубликована в четверг вечером. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегический резерв, за неделю по 27 мая снизились на 0,1 млн баррелей. Таким образом, запасы могут показать третье недельное снижение подряд.

09.47

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно выросли после снижения днем ранее на новостях о возможности приостановки участия России в сделке ОПЕК+.

Как передает Report, свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,36% — до 116,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 115,17 доллара за баррель.

Во вторник нефть подешевела примерно на 2% после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке ОПЕК+, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.

До появления новости нефть дорожала. Июльский фьючерс на нефть марки Brent во вторник утром впервые с 9 марта поднимался в цене выше 124 долларов.

"Если от членов ОПЕК+ будет какое-то подтверждение того, что обсуждается приостановка участия России, то цены могут упасть до 100 долларов. ОПЕК+ необходимо разработать план, поскольку нефтяные цены, скорее всего, продолжат подниматься и усиливать инфляционное давление", — пишет агентство France-Presse со слов аналитиков.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы поставок нефти после решения ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ.