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Нефть подорожала на новостях по ОПЕК+

Нефть подорожала на новостях по ОПЕК+ Мировые цены на нефть в среду утром умеренно выросли после снижения днем ранее на новостях о возможности приостановки участия России в сделке ОПЕК+.
Энергетика
1 июня 2022 г. 09:47
Нефть подорожала на новостях по ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно выросли после снижения днем ранее на новостях о возможности приостановки участия России в сделке ОПЕК+.

Как передает Report, свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,36% — до 116,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 115,17 доллара за баррель.

Во вторник нефть подешевела примерно на 2% после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке ОПЕК+, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.

До появления новости нефть дорожала. Июльский фьючерс на нефть марки Brent во вторник утром впервые с 9 марта поднимался в цене выше 124 долларов.

"Если от членов ОПЕК+ будет какое-то подтверждение того, что обсуждается приостановка участия России, то цены могут упасть до 100 долларов. ОПЕК+ необходимо разработать план, поскольку нефтяные цены, скорее всего, продолжат подниматься и усиливать инфляционное давление", — пишет агентство France-Presse со слов аналитиков.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы поставок нефти после решения ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ.

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