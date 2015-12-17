Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть стали снижаться на решении ФРС США по ставке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, они упали уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 3,33% — до 37,44 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 4,48% — до 35,68 доллара за баррель.

Федеральная резервная система США впервые за почти 10 лет повысила базовую ставку. Она увеличена на 25 базисных пунктов — до целевого диапазона 0,25–0,50% годовых.

Это оказало поддержку американской валюте, что, в свою очередь, повлияло на цены на «чёрное золото».