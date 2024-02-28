Мировые цены на нефть снизились после данных о запасах сырья в США

Цены на нефть снизились в среду на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе.

Цены на нефть снизились в среду на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", по оценкам API, резервы нефти в Соединенных Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду вечером.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 83,28 доллара за баррель, что на 0,37 доллара (0,44%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Во вторник эти контракты подорожали на 1,12 доллара (1,4%), до 83,65 доллара за баррель.

Фьючерсы на сорт WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,3 доллара (0,38%), до 78,57 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,29 доллара (1,7%), до 78,87 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и движение ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время. "Это связано с более высоким, чем ожидалось, спросом в Китае и Индии, а также задержкой в транспортировке сырья через Красное море из-за атак йеменских хуситов на суда", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.