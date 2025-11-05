Мировые цены на нефть снизились на фоне данных от API

Мировые цены на нефть в среду утром слабо снизились на фоне публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей рост запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09% относительно уровня предыдущего закрытия, до $64,36 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до $60,49.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 31 октября увеличились на 6,5 млн баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения показателя на 2,4 млн баррелей.

Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают, что за неделю по 31 октября показатель сократился на 2,5 млн баррелей.