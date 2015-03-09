Мировые цены на нефть снижаются

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в понедельник на фоне прогноза аналитиков Goldman Sachs по стоимости нефти. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent уменьшалась на 0,42% — до 59,48 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,04% — до 49,59 доллара за баррель.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть в краткосрочной перспективе, в том числе снижение стоимости барреля нефти WTI до 40 долларов за баррель, на фоне увеличения запасов "черного золота" по всему миру.