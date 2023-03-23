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Мировые цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на нефть пошли вниз Мировые цены на нефть в четверг утром снизились. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
23 марта 2023 г. 09:51
Мировые цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы оценивают еженедельную статистику по запасам и добыче сырья в США, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 8.38 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,82% — до 76,06 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 70,17 доллара.

Накануне минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы в США за неделю по 17 марта неожиданно выросли — на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 481,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,6 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в день.

Важным фактором для нефтяных рынков стали и итоги заседания американского центробанка. ФРС в среду ожидаемо повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. Также регулятор допустил понижение ставки в конце 2024 года, но не ожидает такого в текущем году.

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