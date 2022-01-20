Мировые цены на нефть подешевели в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снизились после достижения семилетнего рекорда.

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снизились после достижения семилетнего рекорда.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,1%, до 88,35 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,02%, до 85,79 доллара.

На рынке нефти в четверг утром наблюдалось коррекционное снижение цен после того, как цена марки Brent превысила 89 долларов за баррель, что стало максимальным значением с октября 2014 года.

Аналикити ожидают, что в ближайшем будущем рынок нефти останется напряженным на фоне улучшения перспектив спроса на нефть и ситуации с ограниченным предложением.

Кроме того, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США за неделю по 14 января на 1,4 млн баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя почти на 1,4 млн.