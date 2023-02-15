О нас

Мировые цены на нефть подешевели почти на 1%

Мировые цены на нефть подешевели почти на 1% Мировые цены на нефть в среду утром опустились на 0,8%.
Энергетика
15 февраля 2023 г. 09:26
Мировые цены на нефть подешевели почти на 1%

Мировые цены на нефть в среду утром опустились на 0,8%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о сильном недельном росте запасов этого сырья в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,82% - до 84,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 78,4 доллара.

По оценке API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 10,5 млн баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США по запасам будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что министерство сообщит о росте запасов за неделю лишь на 1,7 млн баррелей.

Инвесторы также продолжают оценивать новость о том, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва. В то же время прогнозы спроса на нефть сдерживаются опасениями возможной рецессии из-за того, что мировые ЦБ продолжают повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
ФотоОбсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
8 февраля 2023 г. 14:49
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
8 февраля 2023 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi