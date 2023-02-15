Мировые цены на нефть подешевели почти на 1%

Мировые цены на нефть в среду утром опустились на 0,8%.

Мировые цены на нефть в среду утром опустились на 0,8%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о сильном недельном росте запасов этого сырья в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,82% - до 84,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 78,4 доллара.

По оценке API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 10,5 млн баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США по запасам будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что министерство сообщит о росте запасов за неделю лишь на 1,7 млн баррелей.

Инвесторы также продолжают оценивать новость о том, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва. В то же время прогнозы спроса на нефть сдерживаются опасениями возможной рецессии из-за того, что мировые ЦБ продолжают повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции.