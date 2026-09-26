В Риге состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти

25 сентября 2026 года в посольстве Азербайджана в Латвии состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти – 27 сентября.

Как сообщили Report в посольстве, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Память шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, была почтена минутой молчания.

С вступительным словом выступила чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева. Она отметила, что 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию в ответ на очередную военную провокацию Армении, что стало началом 44-дневной Отечественной войны.

Посол отметила, что в соответствии с соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти.

Мустафаева подчеркнула, что память о шехидах, отдавших свои жизни за освобождение родных земель, навсегда сохранится в сердцах азербайджанского народа. Она также отметила важность сохранения национальной памяти, донесения правды об Азербайджане до будущих поколений, а также сохранения духа единства и любви к Родине.

В рамках мероприятия состоялась музыкальная программа с участием руководителя джазового отделения Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, известного аккордеониста, нашего соотечественника Рустама Багирова, исполнительницы Лейлы Алиевой и латвийских музыкантов. Прозвучали произведения азербайджанских народных и профессиональных композиторов.

В посольстве также была организована фотовыставка, посвященная Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской общины, проживающие в Латвии, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.