Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Риге состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 15:24
    В Риге состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти

    25 сентября 2026 года в посольстве Азербайджана в Латвии состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти – 27 сентября.

    Как сообщили Report в посольстве, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Память шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, была почтена минутой молчания.

    С вступительным словом выступила чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева. Она отметила, что 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию в ответ на очередную военную провокацию Армении, что стало началом 44-дневной Отечественной войны.

    Посол отметила, что в соответствии с соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти.

    Мустафаева подчеркнула, что память о шехидах, отдавших свои жизни за освобождение родных земель, навсегда сохранится в сердцах азербайджанского народа. Она также отметила важность сохранения национальной памяти, донесения правды об Азербайджане до будущих поколений, а также сохранения духа единства и любви к Родине.

    В рамках мероприятия состоялась музыкальная программа с участием руководителя джазового отделения Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, известного аккордеониста, нашего соотечественника Рустама Багирова, исполнительницы Лейлы Алиевой и латвийских музыкантов. Прозвучали произведения азербайджанских народных и профессиональных композиторов.

    В посольстве также была организована фотовыставка, посвященная Отечественной войне.

    В мероприятии приняли участие представители азербайджанской общины, проживающие в Латвии, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.

    В Риге состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти
    В Риге состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти
    В Риге состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти

    27 Сентября – День памяти
    Фото
    Latviyada 27 Sentyabr - Anım Günü qeyd olunub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей