Мировые цены на нефть незначительно подорожали

Цены на нефть повысились в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть повысились в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 78,49 доллара за баррель, что на 0,2 доллара (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,88 доллара (1,1%) до 78,29 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,12 доллара (0,17%) до 72,8 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,66 доллара (0,9%), до 72,68 доллара за баррель.

Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет Bloomberg.