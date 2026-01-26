Мировые цены на нефть незначительно подорожали

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали стабильность при сочетании факторов, разнонаправленно действующих на котировки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,05% относительно предыдущего закрытия - до $65,91 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на столь же символические 0,08%, до $61,12.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал он.

Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Ранее Минэнерго США опубликовало данные о запасах и добыче нефти в стране. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 января, сократилась на 21 тыс. баррелей в день - до 13,732 млн баррелей в сутки.