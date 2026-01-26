Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Мировые цены на нефть незначительно подорожали

    Энергетика
    • 26 января, 2026
    • 09:54
    Мировые цены на нефть незначительно подорожали

    Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали стабильность при сочетании факторов, разнонаправленно действующих на котировки.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,05% относительно предыдущего закрытия - до $65,91 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на столь же символические 0,08%, до $61,12.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал он.

    Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

    Ранее Минэнерго США опубликовало данные о запасах и добыче нефти в стране. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 января, сократилась на 21 тыс. баррелей в день - до 13,732 млн баррелей в сутки.

    стоимость нефти фьючерсы WTI Brent
    Global oil prices rise

    Последние новости

    10:26

    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 67-летней женщины

    Происшествия
    10:26
    Фото

    Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасности

    Внутренняя политика
    10:24

    Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    10:11

    В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины

    Происшествия
    10:00

    В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имама

    Религия
    09:54

    Мировые цены на нефть незначительно подорожали

    Энергетика
    09:49

    Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.

    Бизнес
    09:41

    Два человека погибли при пожаре на западе Москвы

    В регионе
    09:36

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров, спасены 54 человека

    Происшествия
    Лента новостей