    Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения по службе СДВС для женщин

    Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении принял законопроект, предусматривающий сокращение срока первоначального контракта для женщин-военнослужащих, проходящих военную службу сверх установленного срока (СДВС), с 3 лет до 6 месяцев.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения в законы "Об утверждении положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечается, что основной целью законопроекта является более эффективная организация процесса адаптации женщин, принимаемых на военную службу сверх установленного срока, а также устранение существующих практических трудностей в этой сфере.

    Ожидается, что данное изменение позволит повысить уровень адаптации женщин к военной службе, сократить текучесть кадров и повысить эффективность организации военной службы.

    После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

    Qadın hərbçilər üçün MAXE müddətinin 3 ildən 6 ayadək azaldılması son oxunuşda qəbul edilib
    Ты - Король

