Милли Меджлис принял изменения в закон "О недрах"
- 17 марта, 2026
- 11:47
Милли Меджлис Азербайджана утвердил в третьем чтении изменения в закон "О недрах", направленные на совершенствование регулирования в сфере использования природных ресурсов.
Как сообщает Report, законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Документ предусматривает включение в виды пользования недрами использования осадков, накапливающихся в водохранилищах (песок, песчано-гравийные смеси, глина), а также горных пород, извлекаемых при строительстве тоннелей и переходов.
В парламенте подчеркнули, что очистка водохранилищ в рамках повышения водных ресурсов страны приведет к извлечению миллионов кубометров материалов, которые будут вовлечены в экономический оборот.
Кроме того, изменения создают правовую основу для утверждения ряда правил в сфере недропользования, включая порядок предоставления участков недр через прямые переговоры.
Также законопроект предусматривает установление требований по рекультивации земель. Пользователи недр будут обязаны разрабатывать планы рекультивации с учетом сохранения плодородия почв, экологического состояния и восстановления земель до прежнего или альтернативного состояния.
В документе отмечено, что значительная часть месторождений расположена на землях сельскохозяйственного назначения, что требует системного подхода к восстановлению территорий после добычи.
Подчеркивается, что изменения направлены на повышение эффективности использования природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, вовлечение отходов горнодобывающей деятельности в оборот и системное проведение рекультивации.