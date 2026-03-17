    Милли Меджлис принял изменения в закон "О недрах"

    • 17 марта, 2026
    • 11:47
    Милли Меджлис принял изменения в закон О недрах

    Милли Меджлис Азербайджана утвердил в третьем чтении изменения в закон "О недрах", направленные на совершенствование регулирования в сфере использования природных ресурсов.

    Как сообщает Report, законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Документ предусматривает включение в виды пользования недрами использования осадков, накапливающихся в водохранилищах (песок, песчано-гравийные смеси, глина), а также горных пород, извлекаемых при строительстве тоннелей и переходов.

    В парламенте подчеркнули, что очистка водохранилищ в рамках повышения водных ресурсов страны приведет к извлечению миллионов кубометров материалов, которые будут вовлечены в экономический оборот.

    Кроме того, изменения создают правовую основу для утверждения ряда правил в сфере недропользования, включая порядок предоставления участков недр через прямые переговоры.

    Также законопроект предусматривает установление требований по рекультивации земель. Пользователи недр будут обязаны разрабатывать планы рекультивации с учетом сохранения плодородия почв, экологического состояния и восстановления земель до прежнего или альтернативного состояния.

    В документе отмечено, что значительная часть месторождений расположена на землях сельскохозяйственного назначения, что требует системного подхода к восстановлению территорий после добычи.

    Подчеркивается, что изменения направлены на повышение эффективности использования природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, вовлечение отходов горнодобывающей деятельности в оборот и системное проведение рекультивации.

    Milli Məclis "Yerin təki haqqında" qanuna dəyişiklikləri qəbul edib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:14

    Недалеко от аэропорта Франкфурта произошла стрельба, погибли двое

    Другие страны
    12:13

    Госструктуры Азербайджана заработали $1,05 млрд на рынке ценных бумаг в 2025г

    Финансы
    12:03
    Фото

    МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:02

    Анна Соаве: Города сталкиваются с климатическими и технологическими вызовами

    Инфраструктура
    12:01

    ЦБА анализирует влияние на Азербайджан эскалации на Ближнем Востоке

    Финансы
    11:58

    МИД Южной Кореи: 26 наших судов находятся вблизи Ормузского пролива

    Другие страны
    11:54

    В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой драке

    Происшествия
    11:53

    Денежные переводы в Азербайджан суммарно превысили $1,1 млрд, основной объем поступил из РФ

    Финансы
    11:49

    Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения по службе СДВС для женщин

    Милли Меджлис
    Лента новостей