Милли Меджлис принял изменения в закон "О недрах"

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в третьем чтении изменения в закон "О недрах", направленные на совершенствование регулирования в сфере использования природных ресурсов.

Как сообщает Report, законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Документ предусматривает включение в виды пользования недрами использования осадков, накапливающихся в водохранилищах (песок, песчано-гравийные смеси, глина), а также горных пород, извлекаемых при строительстве тоннелей и переходов.

В парламенте подчеркнули, что очистка водохранилищ в рамках повышения водных ресурсов страны приведет к извлечению миллионов кубометров материалов, которые будут вовлечены в экономический оборот.

Кроме того, изменения создают правовую основу для утверждения ряда правил в сфере недропользования, включая порядок предоставления участков недр через прямые переговоры.

Также законопроект предусматривает установление требований по рекультивации земель. Пользователи недр будут обязаны разрабатывать планы рекультивации с учетом сохранения плодородия почв, экологического состояния и восстановления земель до прежнего или альтернативного состояния.

В документе отмечено, что значительная часть месторождений расположена на землях сельскохозяйственного назначения, что требует системного подхода к восстановлению территорий после добычи.

Подчеркивается, что изменения направлены на повышение эффективности использования природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, вовлечение отходов горнодобывающей деятельности в оборот и системное проведение рекультивации.