В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой драке
- 17 марта, 2026
- 11:54
Суд первой инстанции Подгорицы в Черногории приговорил двух граждан Азербайджана к двум годам лишения свободы за нападение на местного жителя во время массовой драки с поножовщиной.
Как сообщает балканское бюро Report, после отбытия наказания Эльчин Мусаев и Джалал Мусаев будут высланы из Черногории с запретом на въезд сроком на пять лет, который начнет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу.
Решением суда они признаны виновными в совершении насильственных действий.
Согласно материалам дела, в октябре 2025 года в районе Забьело у кафе Komanka они в составе группы лиц напали на местного жителя Марко Ячимовича, повалили его на землю и нанесли множественные удары руками и ногами, а также ранили ножом.
