Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой драке

    Происшествия
    • 17 марта, 2026
    • 11:54
    В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой драке

    Суд первой инстанции Подгорицы в Черногории приговорил двух граждан Азербайджана к двум годам лишения свободы за нападение на местного жителя во время массовой драки с поножовщиной.

    Как сообщает балканское бюро Report, после отбытия наказания Эльчин Мусаев и Джалал Мусаев будут высланы из Черногории с запретом на въезд сроком на пять лет, который начнет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу.

    Решением суда они признаны виновными в совершении насильственных действий.

    Согласно материалам дела, в октябре 2025 года в районе Забьело у кафе Komanka они в составе группы лиц напали на местного жителя Марко Ячимовича, повалили его на землю и нанесли множественные удары руками и ногами, а также ранили ножом.

    Массовая драка в Черногории Вынесен приговор азербайджанцам
    Monteneqroda kütləvi davaya görə iki Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunub
