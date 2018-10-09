Мировой спрос на солнечную энергетику снизился

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По итогам девяти месяцев 2018 года корпоративные инвестиции в солнечную энергетику составили 6,7 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, это следует из расчетов американской исследовательской и консалтинговой компания Mercom Capital Group.

Это примерно на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года (7,1 млрд долларов).

"Снижение спроса на солнечную энергетику в мире оказало существенное воздействие на активность в корпоративном финансировании этих проектов. Котировки большинства компаний, занимающихся солнечной энергетикой, показали снижение по итогам третьего квартала", - отметил глава Mercom Capital Group Радж Прабху.