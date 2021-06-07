Мировой парк нефтегазовых буровых в мае вырос впервые за 3 месяца

В среднем в минувшем месяце в мире работали 1 262 установки против 1 189 в апреле

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае увеличилось впервые за три месяца.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работали 1 262 установки против 1 189 в апреле. При этом в мае 2021 года показатель оказался на 86 установок больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В США количество буровых в прошлом месяце увеличилось на 17 единиц относительно апреля и составило 453 единицы.. В Канаде стало больше на одну буровую (59 единиц).

В Африке количество установок за минувший месяц выросло на 3 единицы (до 64 буровых), в Латинской Америке — на 18 (до 136), в Европе — на 4 (до 101), на Ближнем Востоке — на 14 (до 266), в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 16 (до 183).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года — по всему миру. С июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых в Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Отметим, что количество буровых в США по итогам недели, завершившейся 28 мая, увеличилось до 457 единиц. Это самый высокий показатель с апреля 2020 года.