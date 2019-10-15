Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти

Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около 1,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел республики Андрей Евдоченко.

"За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно 1,5 млрд долларов. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года", - сказал замглавы МИД.

Проблемные вопросы возникают и при диверсификации экспорта. "В этом году ровно на долю 30% мы вышли на рынках дальнего зарубежья. В части России и рынка ЕС произошло смещение в пользу РФ в связи с той ситуацией, которую мы имеем по рынку нефти и нефтепродуктов. Налоговый маневр привел к возрастанию доли Российской Федерации и уменьшению рынка Европейского союза за счет потерь по поставкам нефтепродуктов", - пояснил первый замминистра.