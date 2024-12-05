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Министры стран ОПЕК+ обсудят план добычи нефти на начало 2025 года

Министры стран ОПЕК+ обсудят план добычи нефти на начало 2025 года Министры стран - участниц ОПЕК+ соберутся сегодня на встречу в формате видеоконференции, чтобы обсудить план добычи нефти, по крайней мере, на начало 2025 года.
Энергетика
5 декабря 2024 г. 09:02
Министры стран ОПЕК+ обсудят план добычи нефти на начало 2025 года

Министры стран - участниц ОПЕК+ соберутся сегодня на встречу в формате видеоконференции, чтобы обсудить план добычи нефти, по крайней мере, на начало 2025 года.

Как передает Report, министерские встречи ОПЕК+ сейчас проводятся раз в полгода.

Последняя такая встреча состоялась 2 июня в гибридном формате: часть министров принимали участие в мероприятии онлайн, а представители восьми стран, добровольно сокращающих добычу нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, собрались в Эр-Рияде. Декабрьская встреча изначально была назначена на 1 декабря, но затем была перенесена на 5 декабря из-за участия некоторых министров ближневосточных стран в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Кувейте.

Странам ОПЕК+ предстоит традиционно обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также определиться с планами по добыче на следующий год.

Особый вопрос на повестке альянса - судьба добровольных сокращений в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), которых восемь стран ОПЕК+ придерживаются с начала года. Среди стран, реализующих эту меру, - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что альянс может рассмотреть продление добровольных сокращений на весь первый квартал 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ nazirləri 2025-ci ilin əvvəli üçün neft hasilatı planını müzakirə edəcəklər

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