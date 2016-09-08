Министры энергетики и экономики Болгарии прибудут в Баку

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Маю Христову.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к 4-му заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Болгария, которое состоится в Баку 29-30 сентября.

Посол проинформировала о визите в Баку для участия в мероприятии делегации в широком составе, возглавляемой министром энергетики Теменужкой Петковой и министром экономики Божидаром Лукарским, отметив, что в ходе заседания планируется также ряд встреч с участием деловых людей.

М.Христова подчеркнула значимость встречи министров энергетики двух стран с позиции развития сотрудничества в энергетической сфере.

Н.Алиев сообщил, что стороны нуждаются в подобной встрече для обсуждения работ по совместным проектам. Он также отметил, что встреча с Т.Петковой значима в связи с предстоящим в следующем году очередным заседанием Консультативного совета Южного газового коридора, в котором представлена и Болгария.