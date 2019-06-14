Министры энергетики обсудят нападение на танкеры в Оманском заливе на G20

Нападение на танкеры в Оманском заливе будет темой обсуждения на предстоящем в Японии совещании министров экологии и энергетики стран "двадцатки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко на пресс-конференции в Токио.

"Поддержание энергетической безопасности - это важный момент в свете последних инцидентов в зоне Персидского залива. Эта тема будет подниматься на предстоящей встрече с участием министров энергетики", - заявил Х.Сэко.

Отметим, что ранее данный министр заявил, что нападение на два танкера в Оманском заливе не окажет серьезного воздействия на снабжение Японии нефтью и нефтепродуктами. Он также отказался комментировать утверждения США о том, что за атаками на танкеры стоит Иран. Х.Сэко ограничился лишь сообщением о том, что Токио все еще выясняет детали случившегося.

Отметим, что накануне СМИ сообщили о взрывах на двух танкерах в заливе.