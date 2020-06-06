Министры ОПЕК начали переговоры о продлении сокращения добычи

Долгожданная и неоднократно переносившаяся встреча министров ОПЕК началась в режиме видеоконференции, следует из трансляции на сайте ОПЕК. Основной вопрос повестки - продление действующей квоты по сокращению добычи еще, как минимум, на месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в заседании принимают участие 13 стран, входящие в организацию. Страны "не ОПЕК", участвующие в Венском соглашении, во главе с Россией присоединятся к ним по плану через два часа. Трансляция ведется на сайте ОПЕК в разделе Multimedia.

Основной вопрос на повестке министров, это согласовать, на сколько месяцев они готовы продлить текущие параметры соглашения. Сейчас все страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, квота установлена на май - июнь. По предложению России и Саудовской Аравии страны альянса теперь обсудят, сохранить ее еще в течение одного или двух месяцев, сообщали источники ТАСС.

Другой, не менее важный вопрос - дисциплина исполнения договоренностей. Как уже стало известно, почти на половину не выполнили свои квоты по сокращению Ирак и Нигерия. Как поясняли ТАСС собеседники из ОПЕК, отстающие страны на встрече должны пообещать восполнить несокращенные объемы полностью в июле.

Всего 10 стран ОПЕК (от сокращения освобождены Иран, Венесуэла и Ливия) из этой квоты сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки.