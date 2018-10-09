Министр: Завод STAR откроется на следующей неделе

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящийся в регионе Алиага в Измире, Турция, планируется открыть на следующей неделе".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"На следующей неделе планируется запустить значимый проект – нефтеперерабатывающий завод STAR мощностью 10 млн тонн в год", - сказал министр.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. STAR получил первый документ о поощрении стратегических инвестиций в Турции. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.

В августе этого года первая партия сырой нефти марки AzeriLight объемом 80 тыс. тонн доставлена на завод STAR на танкере Absheron. На заводе, который готовится к вводу в эксплуатацию, осуществляется переработка нефти в тестовом режиме.