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    Министр: В нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано 95 млрд долларов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "До сих пор в нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано 95 млрд долларов".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на "Азербайджанском форуме конкурентоспособности 2018" в Баку.

    "Азербайджан реализует нефтехимические проекты за пределами страны. К концу этого года планируется ввести в эксплуатацию НПЗ Star с годовой производительностью 10 млн тонн", - сказал министр.

    Он также отметил, что основными стратегическими задачами являются сокращение эмиссии углерода и расширение использования альтернативных источников энергии.

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