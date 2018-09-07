Министр: В нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано 95 млрд долларов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "До сих пор в нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано 95 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на "Азербайджанском форуме конкурентоспособности 2018" в Баку.

"Азербайджан реализует нефтехимические проекты за пределами страны. К концу этого года планируется ввести в эксплуатацию НПЗ Star с годовой производительностью 10 млн тонн", - сказал министр.

Он также отметил, что основными стратегическими задачами являются сокращение эмиссии углерода и расширение использования альтернативных источников энергии.