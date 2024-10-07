Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС

Узбекистан, начав со строительства АЭС малой мощности, в будущем планирует возвести крупный реактор.

Узбекистан, начав со строительства АЭС малой мощности, в будущем планирует возвести крупный реактор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.

"Почему мы сначала хотим начать с малого реактора? Нам нужно подготовить специалистов для малых реакторов, но [в будущем] нам все равно потребуется крупный реактор. К 2030 году мы планируем довести долю возобновляемой энергии до 40% и достичь 20 ГВт. Я говорил о резких скачках погоды не случайно. Когда нет солнца и ветра, требуется базовая генерация. Базовая генерация — это тепловые электростанции (газ, уголь) и гидроэлектростанции. Наша цель — в будущем построить большую АЭС", сказал министр местным СМИ в понедельник.

При этом он обратил внимание на то, что многие страны мира возобновили свои атомные программы. "Весь мир движется в этом направлении", - добавил Мирзамахмудов.

Министр подчеркнул, что Узбекистан стремится к достижению углеродной нейтральности к 2050 году, и без АЭС этого не достичь.

Мирзамахмудов подчеркнул, что строительство малой АЭС пока находится на стадии проектирования. В процессе строительства АЭС используются рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), уже проведены две миссии агентства для проверки пригодности выбранной площадки в Узбекистане.

По его словам, мощность малой АЭС в 330 МВт будет почти равна 5 ГВт энергии, получаемой от возобновляемых источников.

В мае этого года АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает строительство в Джизакской области АСММ по российскому проекту мощностью 330 мВт (шесть реакторов мощностью 55 мВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании. Ввод станций в действие планируется поэтапно с 2029 по 2033 годы.