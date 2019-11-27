Министр: Транспорт является основным источником загрязнения воздуха в стране

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/50873893d39a0822bc8fafca97b92fc7/3f542e40-2aa1-4062-95e8-15329a95db1b_292.jpg

Изменение климата и связанные с ним риски обсуждаются во всем мире на самом высоком уровне наряду с политическими и экономическими проблемами.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на проходящей в Баку Международной конференции "Роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среде".

По его словам, хотя изменение климата является глобальным процессом, его последствия проявляются локально: "Рост населения, экономическое развитие и другие факторы приводят к увеличению выбросов парниковых газов, что в свою очередь, ускоряет глобальное потепление и отрицательно сказывается на всей экосистеме. Правительство Азербайджана держит этот вопрос в центре внимания".

Министр отметил, что в рамках глобальных инициатив по предотвращению климатических изменений Азербайджан намерен сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году: "Расширение использования возобновляемых источников энергии, лесных насаждений, сокращение выбросов попутного газа в нашей стране входят в число мер по снижению воздействия климатических изменений. В настоящее время на вновь созданных производственных предприятиях используются экологически чистые технологии. Примером этого является процесс модернизации производственных площадей в Сумгайыте, Сумгайытский химико-промышленный парк, индустриальные парки в Гарадаге, Мингячевире, Пираллахи и Балаханы".

М. Бабаев обратил внимание на меры по сокращению выбросов попутного газа в атмосферу: "В результате усилий SOCAR и прочих нефтегазовых компаний миллиарды кубометров попутного газа направляются в газовое хозяйство".

"В настоящее время транспортный сектор является основным источником загрязнения воздуха в стране. Это связано с увеличением количества транспортных средств. Следует расширить использование экологически чистых автомобилей. Несомненно, качество топлива играет важную роль. В результате реконструкции и модернизации на НПЗ имени Гейдара Алиева здесь будет производиться высококачественное топливо, что значительно снизит выбросы выхлопных газов", - отметил М.Бабаев.