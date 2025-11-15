Министр: США настаивают на выводе российского капитала из сербской NIS

США настаивают на всеобъемлющем изменении структуры собственности сербской нефтяной компании NIS.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказала в субботу на пресс-конференции министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Американская администрация четко выразила желание полной смены структуры собственности NIS и требует вывода российских активов из компании", - отметила она, ее слова приводит сербский телерадиоканал РТС.

По словам Джедович-Ханданович, переговоры о собственнике продолжатся.

"Нам не дали ни дня на продолжение работы NIS, и граждане должны понимать, что смена собственника за семь дней невозможна", - отметила она.

NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода из NIS российского капитала. В настоящее время основными совладельцами NIS являются "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.