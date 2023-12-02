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Министр: SOCAR взял обязательство снизить выбросы метана до нуля

Министр: SOCAR взял обязательство снизить выбросы метана до нуля Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) взяла на себя добровольное обязательство
Энергетика
2 декабря 2023 г. 18:09
Министр: SOCAR взял обязательство снизить выбросы метана до нуля

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28), взяла на себя добровольное обязательство по сокращению выбросов метана до нуля к 2035 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр экономики Азербайджана, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров.

По его словам, SOCAR подписал в связи с этим документы: “В качестве основного направления будет реализован ряд технических мероприятий по сокращению выбросов метана, образующихся при добыче нефти и газа. Это отражает наше внимание к климатической проблеме, в то же время является одной из важнейших целей, поставленных в рамках этой глобальной конференции”.

Министр отметил, что попытался привлечь внимание к реализуемым работам и проектам, связанным с вопросами климата в стране, выдвинутым Азербайджаном инициативам и активной роли страны в реализации ряда региональных инициатив. Он также напомнил о том, что президент Азербайджана объявил освобожденные от оккупации территории зоной зеленой энергии.

По словам министра, большое значение в экономике страны придается вопросам обеспечения зеленого перехода, расширения применения возобновляемых источников энергии, с одной стороны, и обеспечения экономической эффективности, с другой, а также создания условий для вложения частных инвестиций в эти отрасли.

"Азербайджан подписал соглашения и меморандумы о строительстве солнечных и ветряных электростанций с различными компаниями и инвесторами по всему миру. Последним из них является подписанный в октябре между SOCAR и компанией "Масдар" ОАЭ на строительство солнечной и ветряной электростанций общей мощностью 1 гигаватт. Мы считаем, что Азербайджан досрочно достигнет поставленных целей или целевых показателей, цели по доведению доли возобновляемых источников энергии в нашем общем энергетическом балансе к 2030 году",- отметил также М.Джаббаров.

По словам министра, две недели назад по инициативе Азербайджана в стране прошла совместная встреча с участием министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана: "На этой встрече были рассмотрены возможности как экспорта энергоносителей, так и обмена возобновляемой энергией, производимой в нашем регионе: в Азербайджане и в странах Центральной Азии. Были также обсуждены различные проекты, в том числе по строительству энергокабеля по дну Каспийского моря".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: SOCAR has undertaken to reduce methane emissions to zero
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "SOCAR metan tullantılarının sıfıra endirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürüb"

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