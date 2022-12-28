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Министр: Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газотурбинных электростанций

Министр: Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газотурбинных электростанций Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газовых электростанций для обеспечения энергетической независимости.
Энергетика
28 декабря 2022 г. 13:59
Министр: Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газотурбинных электростанций

Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газотурбинных электростанций для обеспечения своей энергетической независимости.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Во время визита в Баку мы обсудили объемы газа, которые могут быть поставлены в Сербию из Азербайджана, и мы ожидаем, что в будущем сможем покрыть около трети наших потребностей отсюда. Обсудили и возможности строительства газотурбинных электростанций в Сербии, что также способствовало бы нашей энергетической независимости", - отметила министр.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Serbiya Azərbaycan ilə qazla işləyən elektrik stansiyalarının tikintisi imkanlarını müzakirə edir”
Версия на английском языке Minister: Serbia discussing construction of gas power plants with Azerbaijan

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