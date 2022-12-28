Министр: Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газотурбинных электростанций

Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газовых электростанций для обеспечения энергетической независимости.

Сербия обсуждает с Азербайджаном строительство газотурбинных электростанций для обеспечения своей энергетической независимости.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Во время визита в Баку мы обсудили объемы газа, которые могут быть поставлены в Сербию из Азербайджана, и мы ожидаем, что в будущем сможем покрыть около трети наших потребностей отсюда. Обсудили и возможности строительства газотурбинных электростанций в Сербии, что также способствовало бы нашей энергетической независимости", - отметила министр.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.