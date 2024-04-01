Министр: Румыния может стать воротами для расширения поставок азербайджанского газа в Европу

Румыния привержена к расширению присутствия Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и обеспечению поступления азербайджанского газа на европейский рынок.

Румыния приветствует расширение присутствия Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на европейском рынке и обеспечение поставок азербайджанского газа на европейский рынок.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в ходе совместной пресс-конференции с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

По его словам, в ходе его визита в Азербайджан был обсужден широкий круг вопросов, в том числе ряд ключевых тем в сфере энергетики.

"Азербайджан является производителем и экспортером газа, а Румыния - воротами в Европу. Мы также являемся крупным рынком потребления газа, а также других товаров, таких как удобрения, фармацевтическая продукция и так далее. Мы стремимся к тому, чтобы газ из Азербайджана мог поступать на европейский рынок, очевидно, через Румынию",- сказал он.

Министр отметил, что Румыния намерена работать над новым проектом терминала сжиженного природного газа, "который будет обслуживать наши две страны".

Бурдужа отметил, что Румыния надеется на прогресс в реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области поставок зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии.

Однако есть и другие потенциально взаимовыгодные сферы экономики. "Помимо энергосотрудничества, мы также обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма и культурных обменов между нами",- добавил он.