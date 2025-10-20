Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Министр: Проект зеленого энергокоридора могут включить в 10-летний план развития ENTSO-E

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 12:02
    Министр: Проект зеленого энергокоридора могут включить в 10-летний план развития ENTSO-E

    С 2032 года планируется поэтапное начало экспорта 4 ГВт из более чем 6 ГВт запланированной мощности через "Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор".

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете в связи с Днем энергетика.

    Министр отметил, что технико-экономическое обоснование проекта ожидается завершить в начале следующего года: "Совместное предприятие - GECO Green Energy Company подало заявку на включение проекта в Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). На следующем этапе будет подана заявка на получение статуса PCI/PMI (Проекты взаимного и общего интереса) для проекта".

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə ixracın başlayacağı vaxt müəyyənləşib
    Azerbaijan to begin green energy exports to Europe via Black Sea corridor in 2032

