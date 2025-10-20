Министр: Проект зеленого энергокоридора могут включить в 10-летний план развития ENTSO-E

С 2032 года планируется поэтапное начало экспорта 4 ГВт из более чем 6 ГВт запланированной мощности через "Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете в связи с Днем энергетика.

Министр отметил, что технико-экономическое обоснование проекта ожидается завершить в начале следующего года: "Совместное предприятие - GECO Green Energy Company подало заявку на включение проекта в Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). На следующем этапе будет подана заявка на получение статуса PCI/PMI (Проекты взаимного и общего интереса) для проекта".