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Министр нефти Омана: ОПЕК в декабре увеличит добычу

Министр нефти Омана: ОПЕК в декабре увеличит добычу ОПЕК+ в декабре не станет отклоняться от прежних договоренностей и вновь увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 13:20
Министр нефти Омана: ОПЕК в декабре увеличит добычу

ОПЕК+ в декабре не станет отклоняться от прежних договоренностей и вновь увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report cо ссылкой на Прайм, об этом заявил министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи в кулуарах конференции ADIPEC.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно исчерпать все ограничения.

Отметим, что 1 декабря ожидается проведение заседание министро стран ОПЕК, где могут обсудить кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса на пост генерального секретаря.

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