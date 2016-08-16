​Министр нефти Нигерии: ОПЕК не пойдет на сокращение нефтедобычи

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву не верит, что страны-члены ОПЕК пойдут на сокращение добычи нефти.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, при этом, министр верит, что взаимодействие нефтедобытчиков, на которых приходится 70% мировой добычи, может иметь влияние на рынок.
О возможности совместных действий стран, добывающих нефть, вновь заговорили в последнее время в преддверии Международного энергетического форума в сентябре в Алжире, в кулуарах которого, как ожидается, пройдут консультации нефтедобывающих стран по ситуации на рынке.
Кроме того, Венесуэла вновь призывает нефтедобытчиков объединить свои усилия для поддержания справедливых цен на нефть.
Günel AbbasovaАвтор новости
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