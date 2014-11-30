Министр нефти Кувейта предсказал скорую стабилизацию нефтяного рынка

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр ожидает, что ситуация на рынке нефти скоро стабилизируется. «Избыток предложения на нефтяном рынке и замедление в глобальном экономическом росте не будут длиться в течение долгого времени. Рынок будет постепенно поглощать переизбыток, который будет положительно отражаться на ценах», – заявил он в интервью кувейтскому информационному агентству KUNA.

Министр выдвинул на первый план важность глобального экономического роста для нефтяного рынка. Восстановление экономики приведет к увеличенному спросу на сырую нефть и повышению цены, считает он.

Комментируя решение ОПЕК, принятое на саммите в Вене, министр назвал его «лучшим решением на данный момент». Он добавил, что оно было основано на информации о рынке.

«Дискуссии министров стран ОПЕК о ситуации с ценами на нефть и объемами добычи свелись к тому, что сохранение квот на добычу в 30 млн баррелей в сутки является лучшим решением на данный момент», – сказал аль-Омайр.

Он добавил, что картель не намерен собираться на внеочередную встречу по ситуации на нефтяном рынке. «Государства-члены ОПЕК договорились провести свою следующую регулярную встречу в июне», – сказал министр. «Намерения проводить внеочередную встречу нет, если только не возникнет необходимость», – оговорился он.

Министр добавил, что призвал страны, не входящие в ОПЕК, сотрудничать с картелем, чтобы гарантировать стабильность на нефтяном рынке и предотвратить колебания цен на нефть.

Report со ссылкой на РБК отмечает, что в минувший четверг в Вене прошел саммит ОПЕК. На нем страны картеля договорились сохранить прежний уровень добычи нефти на уровне 30 млн барр. в сутки. Вслед за этим решением цена барреля североморской нефти Brent установила новый рекорд и опустилась ниже $72 за 1 барр.

В пятницу нефть продолжила дешеветь: на торгах на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в январе 2015 года опустилась ниже $70 за баррель - до $69,81 за баррель.