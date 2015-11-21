Министр нефти: Ирану не требуется согласие ОПЕК для увеличения своего экспорта нефти

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Ирану не требуется согласие ОПЕК, чтобы увеличить свой экспорт нефти. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти ИРИ Бижан Намдар Зангене, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах внеочередной встречи на министерском уровне Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), проходящего в иранской столице.

"Увеличение экспорта нефти является абсолютным правом Ирана. И страна не видит необходимости получить разрешение на это от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)", - подчеркнул министр.

Ранее в субботу замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиниа заявил журналистам в ходе совещания ФСЭГ, что Исламская Республика в течение 5-6 месяцев увеличит добычу нефти на 1 млн. баррелей в сутки.