Замминистра нефти Ирана: ОПЕК вряд ли примет решение о сокращении добычи

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в июне вряд ли примет решение сократить добычу нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана Рокнеддин Джавади.

По словам замминистра, Иран также надеется, что экспорт иранской нефти вернется к уровню в 2,5 млн. баррелей в день, который был до введения санкций, в течение трех-шести месяцев после снятия эмбарго на поставки нефти.

Напомним, 5 июня ОПЕК проведет заседание, в ходе которого может быть обсуждена возможность по сокращению добычи нефти.

Джавади также отметил, что власти Ирана планируют провести в сентябре конференцию в Лондоне, чтобы привлечь инвесторов для разведки и добычи "черного золота".