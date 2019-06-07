Министр нефти Ирака: Странам ОПЕК+ надо ужесточать квоты

Странам ОПЕК+ нужно продлить ограничения по нефтедобыче, причем об увеличении нефтедобычи не стоит и задумываться.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, так считает министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Продление ограничений - наиболее вероятная опция для стран ОПЕК+. Причины заключаются в факторах неопределенности, росте запасов, торговой войне, росте добычи в США. Я думаю, что сокращение продлится, по меньшей мере, шесть месяцев при необходимости. Последние изменения на рынке показывают, что мы скорее должны усилить сокращение, нежели ослабить ", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума.