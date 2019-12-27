​Министр: На Азербайджан приходится 60% импорта электроэнергии Грузии

На долю Азербайджана приходится 60% импорта электроэнергии Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила в эфире телеканала Palitranews.

По ее словам, 40% электроэнергии закупается у других поставщиков, включая Россию и Турцию.

Министр отметила, что рынок электроэнергии Грузии прозрачен и конкурентоспособен.

Повышения тарифов на электроэнергию не ожидается, заявила она.

Грузия импортировала 1415,98 млн кВт.ч электроэнергии в январе-ноябре этого года. Из них на Азербайджан пришлось 904,006 млн кВт.ч или 63,84% общего объема.