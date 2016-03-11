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    ​Министр: Газовых запасов Азербайджана хватит на 100 лет

    Натиг Алиев: Нефтяных резервов же хватит еще на 60 лет

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Газовые запасы Азербайджана позволят обеспечить страну газом в течение 100 лет". Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Натиг Алиев в своем выступлении на IV Глобальном Бакинском форуме.

    Н.Алиев заявил, что доказанные газовые запасы Азербайджана равны 2,5 трлн. кубометров: "Предполагаемые запасы газа достигают 4 млн. кубометров. Нефтяных резервов же хватит еще на 60 лет".

    Министр также добавил, что 85% станций по производству электроэнергии в стране вырабатывают энергию из газа, 40% - из воды. 

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