Министр энергетики Сирии поблагодарил Азербайджан за поставки газа

Министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир высоко оценил роль Азербайджана и Турции в реализации проекта по поставке азербайджанского природного газа в Сирию через турецкую территорию.

Министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир высоко оценил роль Азербайджана и Турции в реализации проекта по поставке азербайджанского природного газа в Сирию через турецкую территорию.

Как передает корреспондент Report из Килиса, выступая на церемонии запуска газопровода Килис – Алеппо, министр подчеркнул, что для Сирии "является большим счастьем" сотрудничество с дружественными и братскими странами - Азербайджаном и Турцией, которые в кратчайшие сроки выполнили свое обещание по реализации этого проекта.

"Только по-настоящему дружественные и братские страны могут думать о благосостоянии и процветании сирийского народа", - отметил министр.

Мухаммед Аль Башир также выразил благодарность Азербайджану и Турции за поддержку в улучшении благосостояния Сирии и ее восстановлении .