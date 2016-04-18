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    Министр энергетики России назвал виновных в провале переговоров в Дохе

    Новак: Некоторые страны ОПЕК изменили буквально перед самым началом встречи свою позицию

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Министр энергетики России Александр Новак назвал виновных в провале переговоров стран-производителей нефти в Дохе (Катар). 

    Как сообщает Report, об этом А.Новак заявил в опубликованном сегодня интервью телеканалу НТВ.

    "Некоторые страны ОПЕК изменили буквально перед самым началом встречи свою позицию. Это Саудовская Аравия и некоторые страны Персидского залива", - заявил министр. 

    По словам главы минэнерго, они предложили, чтобы заморозку нефтедобычи обязательно поддержали другие страны, которые не участвовали во встрече. "Это оставшиеся страны-члены ОПЕК, в частности это Иран и Ливия. И экспортеры-мейджоры стран, не входящих в ОПЕК", - добавил он.

    17 апреля по итогам встречи в Дохе не удалось достичь соглашения по заморозке добычи нефти. Следующие переговоры ожидаются в июне.

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