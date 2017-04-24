Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии посетит Азербайджан

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Натиг Алиев принял посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Мессада Ибрагима Аль Сулаими.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие представители Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

В ходе встречи был обсужден запланированный на 25-27 апреля визит в Азербайджан министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Н.Алиев подчеркнул, что этот визит расценивается как важное событие в энергетическом сотрудничестве. Он напомнил, что тесно общался со своим саудовским коллегой на мероприятиях в рамках ОПЕК, отметив большую роль бакинской встречи в дальнейшем укреплении отношений.

Посол напомнил, что Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Азербайджана и демонстрирует неизменную поддержку страны в международных организациях. По его словам, Саудовская Аравия также одна из первых стран, подписавших с Азербайджаном соглашение о сотрудничестве в энергетическом секторе.

Напомним, что в рамках визита министр Халид аль-Фалих встретится с министром энергетики Натигом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Гусейном Багировым, исполнительным директором Госнефтефонда Азербайджана Шахмаром Мовсумовым и президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Он также посетит Бибиэйбат и Сангачал.